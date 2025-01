Epic Games lança plano para adicionar jogos de terceiros à sua loja

(Reuters) - A Epic Games, produtora do videogame "Fortnite", disse nesta quinta-feira que adicionará 19 jogos de terceiros em sua loja de aplicativos para dispositivos Android globalmente e 16 jogos para iOS na União Europeia.

A empresa de videogames lançou sua loja de jogos para celular em 2024, o que lhe permitiu evitar as taxas impostas pelos mercados rivais Google Play e App Store.

A empresa lançará um programa para oferecer jogos gratuitos na loja, começando com títulos como "Bloons TD 6" e "Dungeon of the Endless: Apogee".