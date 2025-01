CEO do TikTok agradece a Trump por tentar manter aplicativo funcionando nos EUA

(Reuters) - O presidente-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, disse nesta sexta-feira que deseja agradecer ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, por seu comprometimento em trabalhar com a empresa para encontrar uma solução que a mantenha o aplicativo disponível no país.

A companhia tem até domingo para cortar os laços com a empresa chinesa que a controla, a ByteDance, ou ficará proibida de operar nos EUA, para resolver as preocupações de que ela representa uma ameaça à segurança nacional.

Nesta sexta-feira, os juízes da Suprema Corte mantiveram a lei por unanimidade, e um comunicado emitido pela Casa Branca sugeriu que o atual presidente, Joe Biden, não tomará ação alguma para salvar o aplicativo antes do prazo final.