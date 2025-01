TSMC tem lucro trimestral recorde e prevê salto em receita no início de 2025

Embora Taiwan e outros aliados próximos dos EUA tenham permissão para acesso ilimitado à tecnologia de IA dos EUA, novas restrições podem afetar a demanda dos clientes.

O novo governo do presidente eleito dos EUA Donald Trump, que ameaçou com amplas tarifas de importação, também traz muita incerteza.

O presidente-executivo da TSMC, C.C Wei, disse acreditar que os controles de exportação dos EUA sobre chips de IA para a China são uma questão administrável para a empresa.

Wei disse que a TSMC está atualmente solicitando permissões especiais para clientes que podem estar sujeitos às restrições, acrescentando que está confiante de que a permissão será concedida. Ele não entrou em detalhes.

Perguntado sobre as discussões da TSMC com o atual e o próximo governo dos EUA, ele acrescentou: "Deixe-me assegurar que temos uma comunicação muito franca e aberta com o atual governo e com o futuro também". O executivo não entrou em detalhes.

A maior fabricante de chips em regime de terceirização do mundo, cujos clientes incluem Apple e Nvidia, teve salto de 57% no lucro líquido, para 374,68 bilhões de dólares de Taiwan (11,4 bilhões de dólares) no quarto trimestre, um recorde para qualquer período da empresa e em linha com estimativas do mercado. A receita aumentou 39% em relação ao mesmo período do ano anterior.