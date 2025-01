Meta responde AGU e governo fará reunião para discutir resposta ainda nesta 3ª

A empresa passará a adotar um recurso chamado notas da comunidade, semelhante ao que a rede social de Elon Musk, X, já promove.

A Meta também é dona do aplicativo de mensagens WhatsApp.

No pedido de explicações à Meta, a AGU cobrou informações sobre as "providências que vem sendo adotadas a respeito do dever de cuidado com relação à coibição de violência de gênero, proteção de crianças e adolescentes, prevenção contra racismo, homofobia, prevenção contra suicídio, óbices e discursos de ódio e outros temas de direito fundamental".

O órgão governamental também defendeu esclarecimento sobre se haverá divulgação de relatório de transparência sobre a checagem de desinformação realizada por meio do sistema de "notas da comunidade".

(Por Ricardo Brito)