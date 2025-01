Indonésia planeja idade mínima para uso de mídia social

"O presidente disse para continuarmos com esse plano. Ele é muito favorável à forma como esse tipo de proteção infantil será feito em nosso espaço digital", disse ela.

A Indonésia é um país com cerca de 280 milhões de habitantes e 79,5% da população tem acesso à internet, de acordo com uma pesquisa realizada com 8.700 pessoas pela associação de provedores de serviços de internet do país.

A pesquisa mostrou que 48% das crianças com menos de 12 anos tinham acesso à Internet, com alguns entrevistados dessa faixa etária usando Facebook, Instagram e TikTok. A pesquisa mostrou que a penetração da Internet era de 87% entre os usuários da "Geração Z", ou seja, aqueles com idade entre 12 e 27 anos.