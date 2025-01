Entregas de smartphones da Apple e da Samsung caem no 4º tri por concorrência da China, diz IDC

As entregas globais da Apple caíram 4,1%, para 76,9 milhões de unidades no quarto trimestre, enquanto as entregas da Samsung caíram 2,7%, para 51,7 milhões de unidades, com a intensificação da concorrência de empresas chinesas como Xiaomi, Oppo e Honor, informou a IDC.

Em 2024, a fabricante do iPhone liderou o mercado global de smartphones com 18,7% de participação, seguida pela Samsung, com 18%, e pela Xiaomi, da China, com 13,6%.

No entanto, entre as cinco principais marcas de smartphones no ano passado, as entregas da Apple caíram 0,9% e as da Samsung, 1,4%, enquanto a Xiaomi apresentou o crescimento mais rápido, com um aumento de 15,4%.

Os fabricantes chineses de celulares entregaram 56% dos smartphones globais no quarto trimestre, marcando o maior volume combinado já registrado em um trimestre, à medida que expandiram sua presença na Europa e na África, impulsionados por seus dispositivos de valor baixo e médio.

"Apesar do crescimento contínuo em várias regiões, observamos uma diminuição da demanda por aparelhos dobráveis no mercado, apesar da intensificação das promoções e do marketing", disse Anthony Scarsella, diretor de pesquisa de dispositivos para clientes da IDC.

Os fabricantes de smartphones começaram a reduzir os gastos com pesquisa e design dos smartphones dobráveis, uma vez que o interesse do consumidor permanece estável, disse Scarsella.