Hora de dar tchau: Microsoft começa a desativar o Skype hoje

O Skype começa a ser desligado hoje pela Microsoft.

O que aconteceu

Empresa anunciou no fim de fevereiro o desligamento do Skype. A plataforma de comunicação sai do ar após duas décadas de operações que redefiniram como as pessoas conversam pela internet.

Microsoft vai se dedicar ao Teams - simplificando suas ofertas de comunicação. Durante a pandemia, a empresa integrou agressivamente o app ao pacote Office, deixando o Skype de lado e na expectativa de atrair usuários corporativos.