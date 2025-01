Museu de Tóquio oferece "flashback" de tecnologia obsoleta aos visitantes

Em meio às prateleiras desordenadas do museu de três salas, visitantes como Mika Matsuda, de 59 anos, podem voltar ao passado e aos aparelhos que já foram usados no dia a dia.

"É fascinante não apenas para as gerações que não estão familiarizadas com esses itens, mas também para aqueles que viveram essa época", disse Matsuda no último sábado.

"Ao ver essas peças, parece que estou tendo um flashback de nossas próprias vidas. Isso me fez lembrar de como as coisas eram naquela época -- eu costumava me divertir tanto", afirmou.

Inaugurado em janeiro de 2023, o museu foi fundado com a crença de que todos os equipamentos de mídia, exceto papel e pedra, acabarão "morrendo", explicou a curadora adjunta do museu, Barbara Asuka.

Os itens, em sua maioria doados, são exibidos de forma que os visitantes possam pegá-los, incentivando uma experiência sensorial completa, acrescentou.

"Há muitas informações que podem ser obtidas ao segurá-los, como o cheiro", disse Asuka.