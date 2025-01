Hackers chineses invadiram agência dos EUA que analisa investimentos estrangeiros, diz CNN

(Reuters) - Hackers chineses invadiram o Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos (CFIUS), uma agência governamental que analisa os investimentos estrangeiros quanto aos riscos à segurança nacional norte-americana, informou a CNN nesta sexta-feira, citando três autoridades dos EUA familiarizadas com o assunto.

A violação foi parte de uma incursão mais ampla dos hackers no sistema não confidencial do Departamento do Tesouro dos EUA, segundo a emissora. A CNN não informou quando a invasão ocorreu.

O Departamento do Tesouro dos EUA e o CFIUS não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial.