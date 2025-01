Samsung tem desempenho abaixo do esperado para 4º tri

A maior fabricante de chips de memória, smartphones e TVs do mundo espera lucro operacional de 6,5 trilhões de wons (4,5 bilhões de dólares) para os três meses encerrados em 31 de dezembro, bem abaixo da estimativa d o mercado de 7,7 trilhões de wons, segundo a LSEG SmartEstimate.

O lucro esperado é 131% maior do que o do mesmo período do ano anterior, mas 29% menor do que o do decepcionante terceiro trimestre. A receita preliminar foi de 75 trilhões de wons, um pouco abaixo das estimativas dos analistas.

A rival SK Hynix é a principal fornecedora da Nvidia de chips de memória de alta largura de banda (HBM) usados em unidades de processamento gráfico (GPUs) de inteligência artificial, enquanto a Samsung tem se esforçado para atender às exigências da Nvidia.

O presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, disse a jornalistas em Las Vegas na terça-feira que a Samsung precisa "criar um novo design" para fornecer chips HBM para sua empresa, acrescentando que "eles podem fazer isso e estão trabalhando muito rápido", informou o Korea JoongAng Daily.

A Samsung disse na época do resultado do terceiro trimestre que estava progredindo no fornecimento de chips HBM para a Nvidia, mas não fez nenhuma atualização pública sobre isso desde então.

Greg Noh, analista da Hyundai Motor Securities, disse que o lucro da Samsung foi possivelmente corroído por custos não recorrentes, bem como por ganhos decepcionantes com chips e telas.