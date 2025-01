Vendas online de fim de ano nos EUA sobem quase 9% com salto de compras por celular

"Estou um pouco ansioso sobre a temporada de balanços para ver se as grandes vendas online se traduzem em grandes lucros para os varejistas", disse Jacobsen, acrescentando que os descontos que o setor promoveu no período impulsionaram as vendas por meio de corrosão de margens.

De acordo com a Adobe, 54,5% das compras online foram realizadas por meio de um smartphone em comparação com 51,1% no mesmo período em 2023.

"A temporada de festas de fim de ano de 2024 mostrou que o comércio eletrônico está sendo remodelado por um consumidor que agora prefere fazer transações em telas menores e se apoiar em serviços incrementados por IA para fazer compras com mais eficiência", disse Vivek Pandya, analista líder da Adobe Digital Insights.

A crescente dependência de chatbots de IA, como o Rufus da Amazon, para recomendações de produtos e assistência nas compras, levou a um aumento de 1.300% no tráfego de clientes para sites de varejo, de acordo com a Adobe, que rastreia o comércio eletrônico monitorando transações online em sites, acessando dados de 85% dos 100 maiores varejistas dos EUA.

(Por Anuja Bharat Mistry e Jessica DiNapoli)