Microsoft investirá US$3 bi na Índia para expandir capacidade de IA e nuvem

Por Aditya Soni e Deborah Mary Sophia

BENGALURU (Reuters) - A Microsoft investirá 3 bilhões de dólares para expandir sua capacidade de nuvem e inteligência artificial na Índia, disse o presidente-executivo Satya Nadella nesta terça-feira, dobrando a aposta em um país com experiência em tecnologia e baixos custos.

O investimento de dois anos, o maior já realizado no país, também será usado para aprimorar as habilidades dos indianos em IA, disse um porta-voz da Microsoft, esclarecendo que esse gasto vai além do plano recentemente anunciado pela empresa de investir 80 bilhões de dólares em data centers habilitados para IA no ano fiscal de 2025.