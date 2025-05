IP clonado livra homem de prisão em caso Lady Gaga. Como isso funciona?

No fim de semana, um dos suspeitos de planejar o ataque a bomba no show da Lady Gaga foi solto. A razão? Muito provavelmente ele foi confundido por causa de um IP (endereço de internet) clonado.

O que aconteceu

Decisão do juiz plantonista diz que suposto mentor do crime teria usado o endereço IP do homem detido provisoriamente no RS. Juiz Jaime Freitas da Silva, da Justiça do Rio Grande do Sul, atendeu a defesa do homem preso, que trabalha como vigilante e tem 49 anos. Ele era considerado o "líder do grupo".

Soltura se baseou em relatório do núcleo de inteligência do MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul), que levantou essa hipótese. "A decisão não tem condão de afastar em definitivo a responsabilização dele no atentado, inclusive porque as investigações devem ser concluídas no Rio de Janeiro", diz o juiz plantonista em sua decisão.