IA impulsionou vendas online nos EUA no fim de ano, aponta Salesforce

(Reuters) - Os chatbots alimentados por inteligência artificial ajudaram os consumidores a comprar e devolver produtos durante a temporada de festas de fim de ano de 2024, impulsionando as vendas online nos Estados Unidos em quase 4% em comparação com o ano anterior, de acordo com um relatório da Salesforce.

Os varejistas recorreram a serviços de atendimento conversacionais, ou chatbots, entre outras estratégias, como promoções direcionadas, recomendações de produtos e programas de fidelidade, para influenciar os consumidores que procuravam produtos populares e as melhores ofertas.

As vendas online aumentaram para 282 bilhões de dólares nos EUA entre 1º de novembro e 31 de dezembro, contra 272 bilhões de dólares no ano anterior, superando a previsão de crescimento de 2% da Salesforce, mesmo com os descontos mais moderados.