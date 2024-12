UE abre investigação contra TikTok, cita interferência em eleições

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia abriu um processo formal nesta terça-feira contra o TikTok por suspeita de não ter avaliado e limitado os riscos relacionados às eleições, especialmente a votação presidencial romena no mês passado.

A Comissão disse que examinará anúncios políticos e o conteúdo pago publicado pelo TikTok, bem como os sistemas de recomendação da plataforma e os riscos de manipulação.

No início deste mês, a Comissão ordenou que o TikTok congelasse os dados relacionados às eleições romenas, de acordo com a Lei de Serviços Digitais do bloco, que regulamenta como as maiores empresas de mídia social do mundo operam na Europa.