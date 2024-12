"Onda de ovnis" nos EUA inclui aviões e estrelas, dizem autoridades

As autoridades dos EUA reiteraram que não há nenhum risco à segurança ou à segurança pessoal com a onda de atividade relatada nos céus do país.

O governo Biden deve dar aos membros do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos EUA explicações confidenciais sobre o assunto nesta terça-feira, escreveu um repórter do Punchbowl no X. Os representantes do painel não puderam ser contatados imediatamente para comentar a informação.

A última declaração das autoridades, que disseram repetidamente que a maioria dos avistamentos de grandes aeronaves de asa fixa envolveu aeronaves tripuladas, veio depois que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, pediu na segunda-feira mais comentários federais sobre os avistamentos relatados.

"Reconhecemos a preocupação de muitas comunidades", escreveram as autoridades em um comunicado. "Enviamos tecnologia avançada de detecção para a região. E enviamos observadores visuais treinados."

As agências também pediram ao Congresso que aprove uma legislação que lhes daria mais autoridade para identificar e mitigar quaisquer ameaças de drones, observando que já existem mais de 1 milhão de drones registrados legalmente nos EUA.

"Há milhares de drones comerciais, amadores e policiais legalmente no céu em qualquer dia. Com a evolução do cenário tecnológico, esperamos que esse número aumente com o tempo", afirmaram.