Ações dos EUA vinculadas a criptomoedas caem e bitcoin atinge nova mínima em 2025

Às 14h34 (horário de Brasília), o bitcoin era negociado a US$78.459, em queda de 0,4%, acumulando queda de 16% no ano. A segunda maior criptomoeda do mundo, etherm caía 0,8% no mesmo horário, a US$1.561.

A Coinbase caiu 5%. Robinhood caiu até 14% depois que o Barclays reduziu preço-alvo, citando preocupações de que a turbulência no mercado de criptomoedas poderia pesar sobre a receita da corretora online neste trimestre.

A dupla perdeu a maior parte de seus ganhos desde a vitória de Donald Trump em novembro, refletindo os desafios que o setor está enfrentando meses depois de ter se recuperado com a promessa do presidente de tornar os EUA "a capital das moedas digitais do planeta".

"O sentimento de alto risco está anulando o otimismo em relação a um ambiente mais ameno para as moedas", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

Embora não tenham sido diretamente atingidas pelas novas sobretaxas de Trump, as empresas de criptomoedas ainda estão sentindo os efeitos, já que as barreiras comerciais mais acentuadas em mais de um século minam a confiança dos investidores em todos os mercados. O investidor bilionário Bill Ackman alertou no domingo que os EUA podem estar caminhando para um "inverno nuclear econômico".

A queda também pode abalar a fé dos investidores no papel do bitcoin como um porto seguro em tempos de turbulência. Seus defensores há muito tempo promovem o token como uma proteção contra a volatilidade do mercado e flutuações monetárias.