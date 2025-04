Maior marca chinesa de celulares desembarca no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A chinesa Vivo Mobile Communications anunciou nesta segunda-feira início de produção de celulares da companhia na Zona Franca de Manaus, ampliando disputa por um mercado que além de marcas consagradas como Samsung e Motorola, conta com forte presença de modelos distribuídos na forma de contrabando.

A Vivo, que não tem relação com a operadora de telecomunicações Vivo, do grupo Telefônica, vai vender seus aparelhos no Brasil sob a marca Jovi, anunciou a companhia, que em 2024 se tornou a maior empresa de celulares do maior mercado do mundo, a China, à frente de Huawei e Apple.

A companhia chinesa não revelou valores de investimentos ou detalhes de seus planos para o Brasil, segundo breve comunicado à imprensa.