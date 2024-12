Gigante da publicidade Omnicom mira Big Tech e IA com compra da Interpublic por US$13 bi

A transação representa um ágio de 21,6% em relação ao fechamento das ações da Interpublic na sexta-feira. As ações do Interpublic, que caíram mais de 10% no acumulado do ano, subiram quase 15% nas negociações pré-mercado nesta segunda-feira. Os papéis da Omnicom caiam 4%.

A empresa combinada terá receita de mais de 25 bilhões de dólares, com base nos números de 2023. A companhia concorrerá com a britânica WPP e com a francesa Publicis Groupe, que geraram receita anual de 14,85 bilhões de libras (18,97 bilhões de dólares) e 13,10 bilhões de euros, respectivamente.

A Omnicom, avaliada em 20,2 bilhões de dólares, é proprietária de marcas como BBDO e TBWA, enquanto a Interpublic é proprietária da McCann, Weber Shandwick e Mediabrands, entre outras.

Gigantes da tecnologia, como Google e Amazon.com, atraíram, nos últimos anos, bilhões de dólares de marketing para longe das agências tradicionais, oferecendo ferramentas de publicidade e mercados para comprá-los e vendê-los.

O uso crescente de ferramentas de IA que permitem que as empresas criem anúncios mais baratos e de forma mais rápida também pressiona as agências tradicionais, forçando-as a desenvolverem ferramentas internas semelhantes para manter os clientes.

Com mais soluções tecnológicas chegando ao mercado, o analista da MoffettNathanson, Michael Nathanson, disse estar preocupado com o fato da proposta de valor da oferta de uma agência de publicidade continuar pressionada.