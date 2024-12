Waymo, da Alphabet, vai expandir serviços de corrida para Miami

(Reuters) - A Waymo, da Alphabet, disse nesta quinta-feira que vai expandir seus serviços de transporte autônomo para Miami, na Flórida, adicionando mais uma cidade às suas operações enquanto busca conquistar vantagem em um mercado cada vez mais competitivo.

A empresa planeja introduzir seus veículos nas ruas de Miami no início do próximo ano e pretende lançar os serviços aos passageiros em 2026, oferecendo corridas por meio do aplicativo Waymo One.

A expansão da Waymo chega em um momento crucial, já que a empresa está sob intensa fiscalização dos órgãos reguladores de segurança após vários incidentes envolvendo a tecnologia de direção autônoma.