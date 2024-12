Pat Gelsinger renuncia a cargo de CEO da Intel

Embora Gelsinger tenha garantido tanto aos investidores quanto às autoridades norte-americanas, que estão subsidiando a recuperação da Intel, que seus planos de fabricação continuam no caminho certo, os resultados completos só serão conhecidos no ano que vem, quando a empresa pretende trazer um chip de laptop de volta para suas próprias fábricas.

"Embora tenhamos feito progressos significativos na recuperação da competitividade da fabricação e na construção de capacidades para ser uma fundição de classe mundial, sabemos que temos muito mais trabalho a fazer na empresa e estamos comprometidos em restaurar a confiança dos investidores", disse Frank Yeary, presidente independente do conselho, em um comunicado.

As ações da Intel perderam mais da metade do seu valor neste ano e foram substituídas no mês passado pela Nvidia no índice blue-chip Dow Jones Industrial Average.

A empresa nomeou o diretor financeiro David Zinsner e a executiva sênior Michelle Johnston Holthaus como codiretores executivos interinos enquanto seu conselho conduzia a busca por um novo presidente-executivo.

O conselho da empresa formou um comitê de busca para nomear o sucessor de Gelsinger.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru e Stephen Nellis em San Francisco)