Empresa chinesa de carros autônomos Pony AI é avaliada em US$5,25 bi em IPO nos EUA

(Reuters) - As ações da Pony AI subiram cerca de 15% na estreia nos Estados Unidos nesta quarta-feira, dando à empresa de táxis-robô um valor de mercado de 5,25 bilhões de dólares.

Outras empresas sediadas na China, incluindo a montadora de veículos elétricos Zeekr e a empresa de tecnologia de direção autônoma WeRide, também abriram seu capital nos EUA no início do ano, em meio a um cenário de recuperação recente do mercado de IPOs do país.

A Pony AI vendeu 20 milhões de ações sob a forma de ADS (American Depository Shares) no IPO precificado a 13 dólares por papel. A empresa também levantou 153,4 milhões de dólares adicionais em uma oferta privada simultânea.