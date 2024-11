Austrália está perto de proibir redes sociais para crianças após debate acalorado

Por Renju Jose e Byron Kaye

SYDNEY (Reuters) - A Austrália ficou mais perto nesta quarta-feira de proibir as redes sociais para menores de 16 anos após a câmara baixa do Parlamento aprovar um projeto de lei, mesmo com Google, da Alphabet, e Meta, proprietária do Facebook, pressionando o governo para adiar a legislação.

Marcando um dos controles de redes sociais mais rígidos do mundo, a Câmara dos Deputados da Austrália aprovou o projeto de lei por 102 votos a 13, após o governo trabalhista de centro-esquerda do primeiro-ministro Anthony Albanese garantir apoio bipartidário para a proibição.