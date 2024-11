Xiaomi eleva meta de venda de carro elétrico com demanda forte

A receita da Xiomi foi de 92,5 bilhões de iuans (12,77 bilhões de dólares) para o trimestre encerrado em 30 de setembro, superando uma estimativa de consenso compilada pela Lseg de 91,1 bilhões de iuans.

A Huatai Securities previu que a Xiaomi entregará 400 mil carros elétricos em 2025, quando o negócio deverá representar cerca de 20% da receita, em comparação com 8% neste ano.

Porém, a montadora da Xiomi ainda está operando com prejuízo. A unidade relatou um prejuízo ajustado de 1,5 bilhão de iuans no trimestre, com uma margem de lucro bruto de 17,1%.

Durante o trimestre, a Xiaomi manteve sua posição como a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, com vendas de 42,8 milhões de aparelhos, um aumento de 3% e capturando 14% do mercado, de acordo com a empresa de pesquisa Canalys.

A Xiaomi informou que o lucro líquido ajustado aumentou 4,4%, para 6,25 bilhões de iuans, contra uma estimativa de consenso de 5,92 bilhões.