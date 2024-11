Startup de IA Perplexity faz rodada de investimento com avaliação de US$ 9 bi, diz fonte

O sucesso meteórico do ChatGPT, da OpenAI, atraiu investidores para as startups de IA, já que as empresas estão correndo para adotar a tecnologia. A criação de grandes modelos de linguagem (LLMs, na sigla em inglês) também exige bilhões em financiamento.

A OpenAI fechou uma rodada de financiamento de 6,6 bilhões de dólares no mês passado, o que poderia avaliá-la em 157 bilhões e consolidar sua posição como uma das empresas privadas mais valiosas do mundo.

Desde o lançamento do ChatGPT, editoras têm alertado sobre os chatbots que podem vasculhar a internet para encontrar informações e criar resumos de parágrafos para os usuários.

Editoras de propriedade do conglomerado de mídia News Corp processaram a Perplexity em outubro, alegando que a startup está envolvida em uma "enorme quantidade de cópias ilegais" de seus trabalhos protegidos por direitos autorais.

O New York Times também enviou à Perplexity uma notificação de "cessação e desistência" no mês passado, exigindo que ela pare de usar o conteúdo do jornal para fins de IA generativa.

A Perplexity, que fornece informações por meio de pesquisas na internet, também conta com o apoio do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, e do fabricante de chips Nvidia.