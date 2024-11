Investimento da Intel em chips de IA tem resultado abaixo do esperado

"Qual é a estratégia de IA da Intel neste momento?", perguntou Arya.

Gelsinger disse que as CPUs estão desempenhando um papel cada vez maior nos data centers para IA, e os clientes estavam demonstrando "um bom interesse inicial" no Gaudi. Os benchmarks da terceira geração do chip foram impressionantes, disse ele.

No geral, a Intel relatou uma receita de 13,3 bilhões de dólares no terceiro trimestre, superando as estimativas dos analistas. A empresa teve prejuízo de 16,6 bilhões de dólares no período.

Para Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital, o corte de custos e o foco no alto crescimento da Intel mostraram que ela pode se recuperar. Mas ele tem dúvidas.

"A preocupação é que Pat Gelsinger possa estar exagerando as perspectivas e o progresso", disse Schulman. O presidente-executivo da Intel, disse ele, "talvez não tenha um controle tão rígido quanto o necessário sobre as alavancas operacionais e a fidelidade do cliente".