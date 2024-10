Meta projeta forte aceleração em custos de IA após resultados baterem projeção de Wall Street

As ações da empresa, com sede em Menlo Park, Califórnia, caíam 2,9% nas negociações após o fechamento.

“A Meta precisa provar que consegue continuar cobrindo seus custos com IA à medida que eles aumentam no próximo ano e qualquer fraqueza em seu principal negócio de anúncios pode deixar os investidores nervosos, já que eles aguardam retorno das apostas da Meta em IA”, disse Jasmine Enberg, principal analista da Emarketer.

Como seus pares do setor de tecnologia, a Meta investiu pesadamente em data centers para capitalizar na onda de IA generativa. No entanto, ao contrário dos provedores de serviços de nuvem, a Meta não espera lucrar com esses investimentos de imediato, o que a torna mais sujeita ao escrutínio dos investidores em relação aos gastos.

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, reconheceu em uma teleconferência com analistas que mais gastos com infraestrutura “talvez não seja o que os investidores queiram ouvir no curto prazo”, mas disse que a empresa continuará a investir.

“Acho que as oportunidades aqui são realmente grandes”, disse ele.

Zuckerberg acrescentou que o Meta AI, um assistente de chatbot de IA generativa que pode gerar imagens e responder a perguntas, tem agora mais de 500 milhões de usuários ativos mensais. Isso representa um salto substancial em relação aos 400 milhões de usuários que, segundo a empresa, estavam usando o Meta AI em sua última divulgação, em setembro.