Universal Music Group faz parceria para desenvolver tecnologia de IA

(Reuters) - O Universal Music Group fez uma parceria com a empresa de inteligência artificial focada no mercado fonográfico KLAY Vision para desenvolver ferramentas para o setor musical "de forma ética", anunciaram as empresas nesta segunda-feira.

A parceria tem como objetivo desenvolver tecnologia de IA para "explorar novas oportunidades e soluções éticas para artistas e o ecossistema musical mais amplo", disse Michael Nash, vice-presidente executivo e diretor digital da Universal Music.

A Universal está atualmente envolvida em um processo judicial contra Anthropic AI, Suno e Udio sobre o uso de conteúdo da gravadora para treinar sistemas de IA geradores de música.