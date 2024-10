Parlamentares dos EUA pedem revisão de "ameaça" da China em tecnologia fotônica

As principais empresas de chips de IA, como Nvidia e AMD, publicaram pesquisas sobre como integrar a fotônica em seus chips, enquanto a Lightmatter, startup do Vale do Silício, recentemente arrecadou 400 milhões de dólares para sua tecnologia fotônica, elevando o valor da empresa para 4,4 bilhões de dólares.

A China também tem desenvolvido rapidamente a tecnologia. Nas últimas semanas, a província de Guangdong juntou-se a uma série de programas de financiamento destinados à produção de chips fotônicos na China, de acordo com a mídia estatal.

Nesta segunda-feira, o comitê da Câmara dos Deputados dos EUA sobre a China pediu ao Departamento de Comércio que examine o trabalho do país asiático em fotônica e se isso pode representar uma ameaça à segurança nacional norte-americana. O grupo de parlamentares também pediu análise sobre regras de controle de exportação para proteger os esforços de desenvolvimento dos EUA.

"A natureza de uso duplo da tecnologia fotônica a torna particularmente suscetível ao desvio de uso final militar por atores problemáticos", escreveram os deputados John Moolenaar, republicano, e Raja Krishnamoorthi, democrata.

"A China talvez tenha sido o ator estatal mais rápido a mobilizar recursos e incentivar governos locais e regionais a trabalharem com tecnologia fotônica", disse à Reuters Sunny Cheung, membro associado de estudos sobre a China da Fundação Jamestown, que estuda os esforços da China.

"Recebemos a carta e responderemos por meio dos canais apropriados", disse um porta-voz do Departamento de Comércio.