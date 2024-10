China endossa presença contínua e mais profunda da Apple

PEQUIM (Reuters) - A Apple é bem-vinda para continuar a aprofundar sua presença no mercado chinês, disse o ministro do Comércio, Wang Wentao, ao presidente-executivo da companhia, Tim Cook, durante uma reunião nesta sexta-feira, segundo um comunicado do ministério.

O comentário espelha as conversas entre o ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China e Cook durante uma reunião no início desta semana em Pequim.

A China está disposta a ajudar a recolocar as relação econômicas e comerciais entre China e EUA em um caminho de desenvolvimento saudável e estável por meio de intercâmbios regulares entre governo e empresas, acrescentou Wang.