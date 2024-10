Startup pretende reduzir custos de IA com código aberto

Mas traduzir esses modelos de IA de código aberto em um chatbot funcional que funcione em chips da Nvidia ou da AMD exige muito trabalho adicional, e a Hugging Face lançou nesta quarta-feira uma oferta paga chamada HUGS, abreviação de Hugging Face for Generative AI Services, que cuida desse trabalho automaticamente.

A Hugging Face oferecerá o produto por meio dos serviços de computação em nuvem da Amazon e do Google por 1 dólar por hora e na Digital Ocean, uma empresa especializada em computação em nuvem. As compnahias também poderão fazer download da oferta da Hugging Face para executá-la em seus próprios data centers.

A principal concorrência da oferta são os serviços comerciais oferecidos por empresas como OpenAI e Anthropic AI, apoiada pelo Google.

Jeff Boudier, chefe de produto e crescimento da Hugging Face, disse que o objetivo é ajudar as empresas a controlarem custos com IA e manter a privacidade de seus dados, o que é uma grande preocupação em setores como financeiro e de saúde, com regras rígidas sobre os dados dos clientes.

"Estamos vivendo essa anomalia em que a norma tem sido terceirizar sua tecnologia de IA para terceiros e sistemas de caixa preta", disse Boudier à Reuters. "Enquanto que, desde que o setor de tecnologia existe, as empresas querem criar sua própria tecnologia e entender e controlar sua própria tecnologia. O que estamos tentando fazer é facilitar ao máximo para que uma empresa crie sua IA usando os melhores modelos abertos disponíveis."