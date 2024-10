Expansão de montadora da Xiaomi deve ser concluída em meados de 2025, diz mídia

PEQUIM (Reuters) - A Xiaomi deve concluir a expansão de sua fábrica de veículos elétricos em meados de 2025, afirmou a imprensa chinesa nesta quarta-feira.

A segunda fase de construção da Base Industrial de Manufatura Inteligente da Xiaomi está programada para ser concluída em 15 de junho, de acordo com uma reportagem do National Business Daily, citando uma pessoa familiarizada com o projeto.

A reportagem acrescentou que os trabalhadores estão fazendo horas extras para concluir o projeto, que fica ao lado da fábrica da primeira fase localizada na Cidade Nova de Yizhuang, em Pequim, uma área de desenvolvimento econômico na qual muitas empresas de alta tecnologia têm se estabelecido.