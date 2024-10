Juiz determina que Meta enfrente ação de Estado dos EUA sobre vício em redes sociais

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - Um juiz determinou que a Meta enfrente uma ação judicial movida pelo Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que alega que a empresa adicionou propositalmente ao Instagram recursos para viciar usuários jovens da rede social e enganou o público sobre os perigos que a plataforma representa à saúde mental de adolescentes.

O juiz do Tribunal Superior do Condado de Suffolk, Peter Krupp, em Boston, em uma decisão tornada pública nesta sexta-feira, rejeitou o pedido da Meta para que fossem arquivadas as alegações da procuradora-geral de Massachusetts Andrea Joy Campbell sobre a empresa violar a lei estadual de proteção ao consumidor e gerar incômodo público.