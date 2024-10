Google pede que tribunal dos EUA bloqueie decisão sobre loja de aplicativos

Donato vai receber na sexta-feira os argumentos de um pedido anterior do Google para suspender sua ordem enquanto o 9º Circuito avalia as conclusões de um júri no caso. A determinação do juiz está marcada para entrar em vigor em 1º de novembro.

Um porta-voz da Epic Games afirmou que "esse é o mais recente esforço do Google para proteger seu controle sobre o Android e continuar cobrando taxas exorbitantes".

"A liminar do tribunal precisa entrar em vigor rapidamente para que desenvolvedores e consumidores possam se beneficiar da concorrência no ecossistema móvel", acrescentou o porta-voz em comunicado.

O Google disse em comunicado que a determinação do juiz "terá consequências negativas para os usuários do Android, desenvolvedores e fabricantes de dispositivos que construíram negócios prósperos no Android".

A Epic Games convenceu um júri federal em dezembro de que o Google estava monopolizando ilegalmente a distribuição do Android e controlando como os consumidores pagam por conteúdo nos aplicativos.

A liminar do juiz exige que o Google faça uma série de mudanças em seu negócio de aplicativo, incluindo permitir que os usuários baixem lojas de aplicativos de terceiros dentro do Play e disponibilizar a lojas rivais a biblioteca do Play, com mais de 2 milhões de aplicativos.