Prada e Axiom Space miram a Lua com novo traje de astronauta

A nova Unidade de Mobilidade Extraveicular Axiom (AxEMU), como o traje é conhecido, foi apresentada no Congresso Astronáutico Internacional em Milão. Seu objetivo é combinar funcionalidade altamente projetada e estética para lidar com as desafiadoras condições lunares.

O Artemis 3 está planejado para ser o primeiro pouso de um astronauta na Lua desde a Apollo 17 em 1972.

Os trajes espaciais foram feitos para resistir a temperaturas extremas no polo sul lunar e suportar as temperaturas mais frias nas regiões permanentemente sombreadas por pelo menos duas horas, disseram as duas empresas em um comunicado conjunto.

Os astronautas poderão realizar caminhadas espaciais por pelo menos oito horas.

A AxEMU já foi submetida a testes extensivos, inclusive debaixo d'água para simular o ambiente lunar. Está se aproximando do estágio final de desenvolvimento, segundo as duas empresas.

"Estou muito orgulhoso do resultado que estamos exibindo hoje, que é apenas o primeiro passo em uma colaboração de longo prazo com a Axiom Space", disse o diretor de marketing da Prada, Lorenzo Bertelli, em um comunicado.