Apple lança novo iPad mini com recursos de inteligência artificial

(Reuters) - A Apple lançou nesta terça-feira sua nova geração do iPad mini, repleta de recursos de inteligência artificial, como ferramentas de escrita e uma assistente Siri aprimorada, à medida que corre para integrar a IA em seus dispositivos.

O novo iPad mini é equipado com o chip A17 Pro da Apple, utilizado nos modelos iPhone 15 Pro e Pro Max. Com uma unidade de processamento central de seis núcleos, o A17 Pro promete aumentar o desempenho da CPU em 30% em comparação com a geração atual de iPad minis, sendo essencial para a execução do Apple Intelligence, o software de IA da Apple.

A fabricante do iPhone disse que lançará o primeiro conjunto de recursos de IA na versão em inglês dos Estados Unidos ainda este mês, por meio de uma atualização de software com o iPadOS 18.1.