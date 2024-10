Google quer suspensão de decisão judicial nos EUA sobre loja de aplicativos

A gigante da tecnologia, uma unidade da Alphabet, pediu a Donato para suspender a ordem enquanto busca um recurso.

O juiz emitiu a liminar em 7 de outubro em um caso movido pela fabricante do "Fortnite", Epic Games, que convenceu um júri federal no ano passado de que o Google estava monopolizando ilegalmente como os consumidores baixam aplicativos em dispositivos Android e como eles pagam por transações no aplicativo.

A ordem do juiz disse que o Google deve permitir que os usuários baixem plataformas ou lojas de aplicativos Android de terceiros e não pode mais proibir o uso de métodos de pagamento concorrentes no aplicativo. Também proíbe o Google de fazer pagamentos a fabricantes de dispositivos para pré-instalar sua loja de aplicativos e de compartilhar a receita gerada pela Play Store com outros distribuidores de aplicativos.