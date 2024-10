Conselho trabalhista acusa Apple de restringir uso do Slack e redes sociais por funcionários

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - A Apple foi acusada por um conselho trabalhista dos Estados Unidos de interferir nos direitos de trabalhadores de defender coletivamente melhores condições de trabalho ao restringir o uso de mídias sociais e do aplicativo de mensagens Slack no local de trabalho, informou o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas norte-americano nesta sexta-feira.

A queixa do conselho, formalizada na quinta-feira, acusa a Apple de manter regras de trabalho ilegais em relação aos usos aceitáveis do Slack, demitir ilegalmente um funcionário que defendeu mudanças no local de trabalho no Slack, exigir que outro funcionário exclua uma publicação de mídia social e criar a impressão de que os funcionários estavam sendo vigiados via mídias sociais.