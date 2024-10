Uber lançará chatbot com tecnologia da OpenAI

(Reuters) - A Uber lançará um assistente de inteligência artificial com tecnologia da OpenAI. A empresa defende a transição para veículos elétricos há vários anos e tem prometido 800 milhões de dólares de apoio aos motoristas da plataforma na mudança total para esses carros até 2040.

O assistente de IA, baseado no modelo GPT-4o, foi apresentado no evento Go-Get Zero da Uber em Londres nesta terça-feira. O chatbot deve ser lançado no início do próximo ano nos Estados Unidos e, posteriormente, será expandido para outros locais.

O aplicativo fornecerá respostas personalizadas e adaptadas à cidade do motorista e aos incentivos elegíveis, disse a Uber. A empresa também expandirá o uso do chatbot para responder a perguntas que vão além dos veículos elétricos no início de 2025.