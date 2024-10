Ubisoft diz que analis regularmente opções para futuro da empresa

Um porta-voz da empresa se recusou a fazer mais comentários ao ser questionado pela Reuters se a empresa havia recebido alguma abordagem de possíveis compradores.

O comunicado desta segunda-feira foi feito após uma reportagem na semana passada da Bloomberg News, segundo a qual a família fundadora da Ubisoft, os Guillemots, e a gigante chinesa da tecnologia Tencent, estavam negociando uma transação.

A família Guillemot e a Tencent detêm juntas cerca de 25% da Ubisoft, segundo dados da Lseg, depois de um acordo em 2022 que levou o grupo chinês a adquirir cerca de metade da participação dos Guillemots.

O negócio encerrou um período difícil na Ubisoft, marcado por uma sucessão de atrasos de novos videogames e mudanças na administração.

O início pouco animador do game "Star Wars Outlaws" veio depois do adiamento do lançamento de "Assassin's Creed Shadows" em três meses, para fevereiro.

A Ubisoft esperava que os dois jogos ajudassem a empresa a melhorar seu desempenho, no momento em que implementa cortes de custos para administrar dívida.