Swift testará transações reais com moeda digital no próximo ano

Por Alun John

LONDRES (Reuters) - A rede global de mensagens bancárias Swift testará transações reais de ativos tokenizados e moedas digitais no próximo ano, informou o grupo nesta quinta-feira, o mais recente passo na integração, atualmente lenta, de tais ativos no sistema financeiro mais amplo.

Bancos e gestores de ativos vêm explorando a "tokenização" de ativos tradicionais, como títulos de dívida, há vários anos. Eles esperam que, com o uso de unidades digitais - geralmente tokens baseados em blockchain que representam uma participação no ativo - a negociação possa ser mais rápida, barata e eficiente, inclusive com a eliminação de intermediários envolvidos em muitas transações.