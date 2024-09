ByteDance planeja novo modelo de IA treinado com chips da Huawei, dizem fontes

(Reuters) - A controladora do TikTok, ByteDance, planeja desenvolver um modelo de inteligência artificial treinado principalmente com chips da também chinesa Huawei Technologies, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.

A ByteDance está buscando fornecedores locais de chips usados em aplicações de inteligência artificial e acelerou o desenvolvimento de seus próprios microprocessadores desde que os Estados Unidos começaram em 2022 a restringir as exportações de componentes eletrônicos avançados, como os produzidos pela líder de mercado Nvidia.

O próximo passo da ByteDance na corrida da IA é usar o chip Ascend 910B da Huawei para treinar um modelo de IA de linguagem ampla, disseram as fontes. Uma quarta fontes também disse que a ByteDance está planejando um novo modelo de IA, mas não soube dizer se a empresa usará chips da Huawei.