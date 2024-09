Reino Unido abre caminho para parceria entre Amazon e Anthropic em IA

"Acolhemos com satisfação a decisão da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido, que reconhece sua falta de jurisdição com relação a essa colaboração", disse um porta-voz da Amazon em resposta à decisão do órgão regulador.

O órgão regulador também abriu espaço para uma colaboração semelhante entre a Microsoft e a Inflection AI.

No entanto, a parceria da Alphabet com a Anthropic ainda está sendo examinada.

"A Anthropic é uma empresa independente e nossas parcerias estratégicas e relações com investidores não diminuem nossa independência de governança corporativa ou a liberdade de fazer parcerias com outros", disse um porta-voz da Anthropic à Reuters nesta sexta-feira.

A Anthropic, que foi cofundada pelos ex-executivos da OpenAI e irmãos Dario e Daniela Amodei, tem recebido bilhões de dólares em investimentos de vários gigantes da tecnologia.

Órgãos de defesa da concorrência de todo o mundo têm levantado cada vez mais preocupações sobre os vários acordos firmados entre grandes empresas de tecnologia e startups menores do setor.