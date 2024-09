Empresa de prescrição médica digital Mevo capta R$110 mi

A companhia afirma conectar todas as pontas do processo prescritivo, do médico ao paciente, passando por farmácias e instituições de saúde. Atualmente, a empresa atende grupos como Sírio-Libanês, Rede D’Or São Luiz e Oncoclínicas.

A captação série B teve como principal investidor a Matrix, tradicional fundo de investimentos de risco sediado em San Francisco, nos Estados Unidos, que possui 2,2 bilhões de dólares em ativos sob gestão e já investiu em empresas como Apple e FedEx) quando ainda estavam começando.

De acordo com a Mevo, trata-se do primeiro investimento da Matrix no Brasil e o segundo, depois de mais de 13 anos, na América Latina.

A Mevo já havia realizado outras captações "seed" e série A, entre 2019 e 2022, totalizando aproximadamente 100 milhões de reais, em rodadas que incluíram investimentos de Floating Point, IKJ Capital, FIR Capital, além LTS Investments, Paul Fribourg e a família Martins.

(Por Paula Arend Laier)