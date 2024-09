EA confia em meta de receita anual e anuncia novo "Battlefield"

Em julho, a EA anunciou que espera um faturamento no ano fiscal de 2025 entre 7,30 bilhões e 7,70 bilhões de dólares.

Os títulos de futebol norte-americano da EA devem ter 1 bilhão de dólares em receitas líquidas no ano fiscal de 2025, disse o diretor financeiro, Stuart Canfield, durante a apresentação.

A empresa também anunciou um aplicativo "EA Sports" para capitalizar o público fiel de seus títulos esportivos, como "EA FC", "Madden NFL" e o recém-lançado "College Football". O aplicativo funcionará como uma plataforma social que combina conteúdo esportivo, mensagens e jogos.

Além disso, a EA anunciou que está fazendo uma parceria com a MGM Studios, da Amazon, para produzir um filme baseado no game "The Sims", acrescentando que espera dobrar o faturamento do game nos próximos cinco anos.

O sucesso global da série de televisão "The Last of Us", da Sony, no ano passado, estimulou os estúdios de Hollywood e as editoras de videogames a darem luz verde a adaptações de jogos para cinema e TV.

O sucesso dessas adaptações nem sempre é garantido, como evidenciado pela recente decepção nas bilheterias do filme baseado no games "Borderlands", da Take-Two Interactive, que foi lançado com críticas negativas no mês passado.