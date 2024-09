IBM ganha ação de US$45 mi contra Zynga em julgamento de patentes

A Zynga negou as alegações da IBM e argumentou que as patentes são inválidas. O porta-voz da Zynga, Alan Lewis, disse nesta segunda-feira que a empresa ficou decepcionada com o veredicto, mas acredita que ganhará na apelação.

Um porta-voz da IBM disse nesta segunda-feira que a empresa está satisfeita com o veredicto.

A IBM processou a Zynga em 2022. A IBM também tem como alvo outras empresas com negócios baseados na internet em ações judiciais de infração de tecnologias que a empresa considera como suas. Algumas dessas tecnologias foram desenvolvidas para seu serviço de internet Prodigy no final da década de 1980.

A IBM encerrou em março processo relacionado contra a empresa de alimentos para animais de estimação Chewy e fez um acordo com a companhia japonesa de tecnologia Rakuten em junho por uma quantia não revelada. O mercado online Groupon resolveu o processo da IBM contra ela por 57 milhões de dólares em 2018, após um veredito do júri de 83 milhões a favor da IBM.