Huawei desperta orgulho chinês com novo smartphone dobrável, mas preço é criticado

"A Apple não caiu, mas a Huawei realmente ressurgiu", comentou um usuário na rede social Weibo. Outro escreveu: "Os tempos estão mudando. As sanções dos EUA foram em vão."

Um vídeo que supostamente mostra funcionários da Apple na China indo a uma loja da Huawei para assistir ao lançamento de um produto da empresa chinesa também se tornou o segundo item mais comentado no Weibo por 13 horas, obtendo 91 milhões de visualizações e mais de 6.600 comentários.

O lançamento do Mate XT segue o ressurgimento da Huawei no mercado de smartphones premium 5G no ano passado com a série de aparelhos Mate 60 e este ano com os modelos da série Pura, que têm chips produzidos internamente.

Todos os lançamentos têm sido celebrados na China como um triunfo sobre as sanções dos EUA que, desde 2019, impediram a empresa de acessar chips avançados norte-americanos e outras tecnologias.

Washington vê a Huawei como um risco à segurança nacional - uma acusação que a empresa nega. Desde então, as sanções dos EUA foram ampliadas para abranger proibições de exportação de chips altamente avançados dos EUA para todas as empresas chinesas, com Washington buscando impedir o avanço tecnológico da China.

Apesar do orgulho chinês, o preço inicial de 19.999 iuans (2.800 dólares) do Mate XT foi amplamente criticado por ser considerado fora do alcance dos consumidores comuns e insensível em um momento de crescimento econômico lento.