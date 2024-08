Pavel Durov não tem nada a esconder, diz Telegram sobre seu fundador preso

PARIS/MOSCOU (Reuters) - Pavel Durov, o fundador do Telegram nascido na Rússia que foi preso em Paris, não tem nada a esconder e é absurdo responsabilizar um proprietário por abusos na plataforma de mensagens e rede social, disse o Telegram em um comunicado.

Durov, um bilionário de 39 anos, foi preso no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, pouco depois de aterrissar em um jato particular no final do sábado, vindo do Azerbaijão.

A prisão do CEO do Telegram levou Moscou a avisar Paris que ele deveria ter seus direitos respeitados, e o proprietário do X, Elon Musk, a dizer que a liberdade de expressão na Europa está sob ataque.