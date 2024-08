Conferência de robôs da China destaca mudança nos humanoides

O esforço de robótica da China é apoiado pela política do presidente Xi Jinping de desenvolver "novas forças produtivas" em tecnologia - um ponto destacado nos folhetos do evento da semana passada.

Em toda a China, o maior mercado do mundo para robôs industriais, a tecnologia cada vez mais sofisticada está mudando a cara dos setores tradicionais, como manufatura, automóveis, agricultura, educação, bem como saúde e serviços domésticos.

Gao Jiyang, anteriormente presidente da startup chinesa de direção autônoma Momenta antes de fundar a Galaxea AI, uma startup focada em hardware de robôs e IA incorporada, disse que o aumento da direção inteligente está levando a avanços na robótica.

"A direção autônoma significa carros com IA, que também são um tipo de robô", disse Gao.

Ao encerrar a conferência no domingo, o primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse que é crucial implementar as diretrizes do presidente Xi sobre a importância do setor de robôs.

"O setor de robôs tem amplas perspectivas e um enorme potencial de mercado", disse Li, de acordo com a agência de notícias oficial da China, a Xinhua.