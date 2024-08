Medvedev diz que criador do Telegram calculou mal ao fugir da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse neste domingo que Pavel Durov, o fundador do aplicativo de mensagens Telegram, nascido na Rússia, calculou mal ao fugir do país e pensar que nunca teria que cooperar com os serviços de segurança no exterior.

Medvedev relatou uma conversa que teve com Durov há vários anos, na qual Medvedev lhe disse que, se ele não quisesse cooperar com as agências de aplicação da lei, teria problemas em qualquer país.

Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, disse que Durov queria ser um "brilhante homem do mundo que vive maravilhosamente sem uma pátria".